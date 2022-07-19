Директор компании по производству Bayraktar заявил, что никогда не продаст их россии

Исполнительный директор турецкой компании Baykar Makina Халюк Байрактар заявил, что никогда не разрешит продажу беспилотников Bayraktar россии и поддерживает Украину в ее борьбе за суверенитет и независимость.
Как сообщает «Европейская правда», об этом Байрактар заявил в интервью CNN.
– У Турции и Украины есть стратегический уровень отношений, особенно в аэрокосмической и оборонной отрасли. Речь идет о годах усилий. Турция поддерживает Украину боевыми беспилотниками, мы также закупаем у Украины турбинные двигатели для беспилотников. Мы построили отношения с Украиной так, что дает преимущества обеим странам, – отметил он.
На вопрос о теоретической возможности поставки Bayraktar россии Байрактар ответил отрицательно.
– Мы не делали такого и не обеспечивали их. Мы также никогда не сделаем этого. Потому что мы поддерживаем Украину, поддерживаем ее суверенитет, фактически ее борьбу за свою независимость, - добавил он.