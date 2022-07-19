Директор компании по производству Bayraktar заявил, что никогда не продаст их россии

Исполнительный директор турецкой компании Baykar Makina Халюк Байрактар ​​заявил, что никогда не разрешит продажу беспилотников Bayraktar россии и поддерживает Украину в ее борьбе за суверенитет и независимость.

Как сообщает «Европейская правда», об этом Байрактар ​​заявил в интервью CNN.

– У Турции и Украины есть стратегический уровень отношений, особенно в аэрокосмической и оборонной отрасли. Речь идет о годах усилий. Турция поддерживает Украину боевыми беспилотниками, мы также закупаем у Украины турбинные двигатели для беспилотников. Мы построили отношения с Украиной так, что дает преимущества обеим странам, – отметил он.

На вопрос о теоретической возможности поставки Bayraktar россии Байрактар ​​ответил отрицательно.