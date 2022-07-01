«Солдат в окопе не должен сомневаться во власти»: Венедиктова прокомментировала свое увольнение с должности

Ирина Венедиктова, за отставку которой с должности Генпрокурора 19 июля проголосовала Верховная Рада, заявила, что не держалась за кресло, потому что «солдат в окопе не должен сомневаться во власти».
Соответствующий пост она написала в Facebook.
«Солдат в окопе не должен сомневаться во власти – я не держалась за кресло. Верховная Рада поддержала решение Президента. Самое главное в государстве – это люди и институции, которые делают государство государством! На сегодняшний день самая главная цель – это скорейшая победа в войне. Затем – построение нового государства, государства верховенства права и демократии», – написала Венедиктова.