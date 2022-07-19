Зеленский официально уволил Венедиктову

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ об увольнении Ирины Венедиктовой с должности Генерального прокурора Украины.

Соответствующий документ №518/2022 опубликован на сайте Главы государства.

Напомним, что ранее Зеленский устранил Ивана Баканова с должности главы СБУ. Зеленский объяснил такой шаг, как и отстранение генпрокурора Ирины Венедиктовой, тем, что в рядах сотрудников СБУ и прокуратуры обнаружили около 60 предателей, работавших на оккупантов.

19 июля Верховная Рада уволила Ивана Баканова и Ирину Венедиктову с должностей главы СБУ и Генерального прокурора Украины.

В то же время, по словам главы парламентской фракции «Слуга Народа» Давида Арахамии, Ирину Венедиктову ожидает назначение на дипломатическом фронте.