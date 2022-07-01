Тищенко больше не глава закарпатского «СН»: Партия не должна ассоциироваться «со скандалами, сомнительными пиар-акциями и ссорами»

Полномочия нардепа Николая Тищенко как главы Закарпатской областной организации «Слуги Народа» досрочно прекращены.

Об этом сообщает телеграм-канал партии.

Полномочия Тищенко досрочно прекратила руководитель «Слуги Народа» Елена Шуляк своим распоряжением.

Сообщается, что распоряжение согласовано с председателем политсовета Давидом Арахамией.

«Сегодня, в условиях полномасштабной войны с Россией, партия должна ассоциироваться с ежедневной кропотливой работой по помощи фронта и укреплению тыла, которую проводят тысячи членов нашей политической команды, а не с публичными скандалами, сомнительными пиар-акциями и ссорами», - так Елена Шуляк объяснила причины отстранения Тищенко.

По ее словам, именно от региональных организаций сегодня зависит эффективность выполнения задач, которые перед партией ставит Президент и украинское общество.

«Следовательно, должны укреплять областные организации, обеспечивать доверие к ним со стороны партийцев, лидеров местного самоуправления, депутатского корпуса, избирателей и всех жителей соответствующих регионов. Война ужесточает требования, а оценки - более откровенные. Репутационная безупречность, эффективность решений и прочная связь с людьми - такими принципами партия, созданная Президентом и делегировавшая большинство парламента, будет руководствоваться на практике. В том числе – при принятии кадровых решений», - отметила глава партии.

Врио главы Закарпатской организации назначен Виктор Мыкыта. До 19 октября должны состояться выборы постоянного руководителя.