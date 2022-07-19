«У рыб и рапанов в Черном море больше достоинства, чем у офицеров флота рф»: Зеленский назвал тряпками россиян, стреляющих ракетами по мирным селам и городам

Какими же надо быть тряпками, чтобы выполнять команды по таким ракетным ударам по мирным селам и городам. Даже рыбы и рапаны в Черном море имеют больше достоинства, чем офицеры русского флота.

Такое заявление сделал Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к нации.

«Оккупанты совершили ракетный удар по селу в Одесской области – семь ракет «Калибр» против обычного села. И куда они попали? Неработающая ферма, сельские дома, придомовые сооружения, лицей и Дом культуры. Вот такие мишени у российских крылатых ракет. И какими же надо быть тряпками, чтобы выполнять команды на такие ракетные удары по мирным селам и городам! Даже рыбы и рапаны в Черном море имеют больше достоинства, чем офицеры российского флота», - говорится в сообщении Президента.

Также Зеленский рассказал о кадровых назначениях.

«Продолжается обновление силовой вертикали государства. Сегодня назначил новых глав областных управлений Службы безопасности Украины в Закарпатской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях. Уволил одного из заместителей главы СБУ», - сообщил он.

И добавил, что конкурсная комиссия утвердила нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

«Благодарен членам конкурсной комиссии по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры за финализацию конкурса. Решение о победителе утверждено», - сообщил Зеленский.

Главное из обращения Президента: