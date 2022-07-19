ЕС начал переговоры о вступлении с Албанией и Северной Македонией

Европейский Союз официально начал переговоры с Албанией и Северной Македонией о вступлении. Последняя получила статус кандидата еще в 2005 году.

Об этом в своем Twitter сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, пишет Бабель.

«Сегодня Албания и Северная Македония открывают переговоры по вступлению в ЕС. Этот исторический момент – ваш успех. Результат вашего упорного труда», — подчеркнула она.

По словам фон дер Ляен, Еврокомиссия немедленно приступает к оценке законодательства Албании и Северной Македонии на соответствие нормам ЕС и планирует это сделать как можно скорее. После этого страны начнут приводить свои законы в соответствие с европейскими правилами.

«Вы проявили терпение, видение и лидерство. И вы неоднократно доказывали свою приверженность европейским ценностям, как друзья и надежные партнеры. Мы все выигрываем, когда однажды поздравим Албанию и Северную Македонию в ЕС», — сказала она.

Как отмечает издание, Северная Македония подала заявку на вступление в ЕС еще в 2004 году. Албания сделала это в 2009 году. Статус кандидата на поступление македонцы получили в 2005 году, а албанцы - в 2014-м. Впоследствии Евросоюз решил привязать эти заявки друг к другу, но переговоры о вступлении так и не начинали из-за вето соседей Северной Македонии.

Первоначально Греция выступала против названия этой страны, считая, что Македонией может называться только греческий регион. В конце концов, в 2018 году македонцы сменили название на Северная Македония, и Греция разблокировала вступление страны в НАТО и ЕС.

Однако после этого Болгария начала блокировать вступление Северной Македонии в ЕС. Там считают, что в Северной Македонии проводят антиболгарскую идеологию и отрицают исторические связи с болгарами. Также в Болгарии говорят, что македонские исторические национальные герои были болгарами, а македонский язык является болгарским.

Наконец, 24 июня парламент Болгарии проголосовал за отмену вето на последующую евроинтеграцию евроинтеграцию Северной Македонии. Но выдвинул определенные условия . Там согласились предоставить разрешение на продолжение переговоров, если македонцы выполнят определенные условия. Депутаты подчеркнули, что готовы снять вето, если Северная Македония будет эффективно выполнять Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве от 2017 года и закрепит в Конституции страны права болгар наравне с другими народами. Соответствующее соглашение 16 июля также утвердил македонский парламент.