Осовременивание услуг и разъяснение людям нюансов социальной политики: Зеленский об ожиданиях от нового министра

Президент Владимир Зеленский ожидает от нового министерша социальной политики Оксаны Жолнович большей активности в разъяснении людям всех нюансов государственной социальной политики.

Об этом Зеленский сказал в своем вечернем видеообращении .

«Назначен и новый министр социальной политики Украины – Оксана Жолнович. Ожидаю ее большей активности в разъяснении людям всех нюансов государственной социальной политики – конкретных прав людей, механизмов выплат и других возможностей, которые предоставляет государство. Также нужно ускорить осовременивание нормативной базы для социальной политики, и роль министра в этом должна быть значимой», - сказал Зеленский.

