В китайском ресторане нашли следы динозавров

В ресторане в китайской провинции Сычуань посетитель нашел следы двух завроподов — разновидность динозавров, живших в ранний меловый период.

Об этом сообщает телеканал CNN.

Команда палеонтолога и доцента Китайского университета наук о Земле Лиды Сина подтвердила это открытие 17 июля с помощью 3D-сканера.

По словам Сина, завропады были самыми большими животными, когда-либо ходившими по Земле. Длина тел двух завроподов, следы которых были найдены в ресторане, вероятно, достигала 8 метров.

Прежде чем стать рестораном, место находки было куриной фермой, а следы динозавров скрылись под слоями грязи и песка. Это защищало их от эрозии и погодных условий.

Ресторан открылся год назад, тогда грязь убрали. Владельцу понравился естественный вид неровного камня, поэтому он оставил его в первоначальном виде и не выравнивал цементом.