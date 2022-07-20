Кабмин создал два новых индустриальных парка

Кабмин Украины создал два новых индустриальных парка в Черновицкой области: Хотин Invest и Энергия Буковины.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

«Отдельно есть сегодня два решения правительства по созданию новых индустриальных парков – это Хотин Invest. Второй – «Энергия Буковины». Оба парка будут размещаться в Черновицкой области и будут способствовать развитию экономики государства и региона» , – сказал Шмыгаль.

По словам премьера, это уже четвертая созданная в Украине индустриальная площадка за последние несколько недель.