Джонсон выступил с последней речью в парламенте и дал совет своему преемнику держиться рядом с американцами и защищать украинцев

Премьер Британии Борис Джонсон во время последней в должности серии вопросов к премьеру в британском парламенте дал советы своему преемнику или преемнице.

Об этом, как пишет «Европейская правда», сообщает Sky News.

- Я хочу использовать последние несколько секунд, господин спикер, чтобы дать несколько советов моему преемнику, кем бы он или она ни был. Во-первых, держитесь рядом с американцами, защищайте украинцев, выступайте за свободу и демократию повсюду, - подчеркнул Джонсон в своей заключительной речи.

Также он посоветовал снизить налоги и провести дерегуляцию повсюду, где есть такая возможность, чтобы привлечь инвестиции.

- Я люблю Министерство финансов, но помните, что если бы мы всегда прислушались к Министерству финансов, мы бы не построили М25 или тоннель под Ла-Маншем, - отметил премьер.