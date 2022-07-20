Джонсон выступил с последней речью в парламенте и дал совет своему преемнику держиться рядом с американцами и защищать украинцев

Премьер Британии Борис Джонсон во время последней в должности серии вопросов к премьеру в британском парламенте дал советы своему преемнику или преемнице.
Об этом, как пишет «Европейская правда», сообщает Sky News.
- Я хочу использовать последние несколько секунд, господин спикер, чтобы дать несколько советов моему преемнику, кем бы он или она ни был. Во-первых, держитесь рядом с американцами, защищайте украинцев, выступайте за свободу и демократию повсюду, - подчеркнул Джонсон в своей заключительной речи.
Также он посоветовал снизить налоги и провести дерегуляцию повсюду, где есть такая возможность, чтобы привлечь инвестиции.
- Я люблю Министерство финансов, но помните, что если бы мы всегда прислушались к Министерству финансов, мы бы не построили М25 или тоннель под Ла-Маншем, - отметил премьер.
- Сосредоточьтесь на дороге впереди, но всегда не забывайте проверять зеркало заднего вида. И помните о пузырьке. Важен не Twitter, а люди, которые прислали нас сюда, - подчеркнул Джонсон.