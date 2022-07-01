Послы ЕС одобрили седьмой пакет санкций против России

После ЕС одобрили седьмой пакет санкций Евросоюза против россии.
Об этом сообщил посол Литвы в ЕС Арнольдас Пранкявичюс в Twitter.
«Пакет №7. В Евросоюзе мы только что утвердили новый пакет санкций против России», - написал он.
Он уточнил, что санкции будут включать:
Журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк в Twitter добавил, что решение должно быть опубликовано 21 июля в официальном журнале ЕС.
Как известно, Европейская комиссия предлагает продлить все действующие антироссийские санкции до конца января 2023 года, а также ввести против агрессора новые ограничения.