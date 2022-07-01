Послы ЕС одобрили седьмой пакет санкций против России

После ЕС одобрили седьмой пакет санкций Евросоюза против россии.

Об этом сообщил посол Литвы в ЕС Арнольдас Пранкявичюс в Twitter.

«Пакет №7. В Евросоюзе мы только что утвердили новый пакет санкций против России», - написал он.

Он уточнил, что санкции будут включать:

запрет золота,

новый экспортный контроль,

замораживание активов Сбербанка,

и коснутся более 50 новых физических и юридических лиц, включая политиков, военачальников, олигархов, пропагандистов.

Журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк в Twitter добавил, что решение должно быть опубликовано 21 июля в официальном журнале ЕС.

Как известно, Европейская комиссия предлагает продлить все действующие антироссийские санкции до конца января 2023 года, а также ввести против агрессора новые ограничения.