Глава МИД Британии Трасс и экс-глава Минфина Сунак вышли в финал гонки на пост премьер-министра Великобритании

На пост премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии претендуют два кандидата – бывший министр финансов Риши Сунак и глава МИД Лиз Трасс. Экс-глава Минобороны Пенни Мордонт покинула гонку.

Об этом сообщает «Настоящее время».

Уточняется, что Сунак набрал 137 голосов по итогам голосования, Трасс – 113, Мордонт – 111.

После определения двух кандидатов около 160 тысяч членов Консервативной партии должны будут сделать между ними выбор. Окончательные результаты выборов нового лидера Консервативной партии и имя нового премьер-министра страны станут известны 5 сентября.

Лиз Трасс Риши Сунак

Напомним, что 7 июля Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о своей отставке с поста премьер-министра и лидера Консервативной партии.