«Не только Херсонскую область»: Президент Зеленский приказал освободить от оккупантов всю Украину

Президент Украины Владимир Зеленский приказал освободить от российских захватчиков всю Украину. Разговоры о том, что это касается только Херсонской области, не совсем соответствуют действительности.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью «Украинскому радио», пишет УНН.

«Президент дал приказ освободить всю нашу Украину от российской нечисти. Каким образом, очередь, сроки – все это за военными. Этот вопрос поднимается на ставки Верховного главнокомандующего – президента нашей страны. И сказать, что это только Херсонская область, о которой все сейчас говорят, это не совсем соответствуют действительности. Президент отвечает за всю Украину. Сроки и очередность определяют военные совместно на заседаниях под председательством президента нашей страны», – рассказал Данилов.

Секретарь СНБО порекомендовал не совершать действия, которые будут наносить вред государству и вам лично.