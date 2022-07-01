«Готовим исторические решения для нашего участия в жизни объединенной Европы», - Зеленский

Президент Владимир Зеленский анонсировал решения, которые углубят интеграцию Украины и Евросоюза.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

- Обсудил усиление давления на Россию за войну и дополнительную поддержку для Украины во время встречи с министрами иностранных дел Австрии и Чехии, посетившими Киев. Поблагодарил обе государства за уже оказанную помощь и очертил, какие потребности есть на ближайшее время. Чехия председательствует в Совете Европейского Союза, и поэтому важно, чтобы чешское лидерство сохраняло всю существующую мощность. За эти полгода должны сделать базовые шаги, чтобы подготовить начало переговоров по членству Украины в ЕС.