Глава ЦРУ считает, что путин ошибается, считая, что он может выиграть кровавую войну на истощение против Украины

Глава ЦРУ Уильям Бернс заявил, что президент рф владимир путин ошибается, если считает, что сможет выиграть войну на истощение в Украине.

Об этом сообщает УП со ссылкой на sky.news.

Бернс сказал, что российский президент ошибается, считая, что он может выиграть кровавую войну на истощение против Украины, как раньше было доказано, что он ошибался, считая, что его войска могут захватить Киев в первые дни вторжения.

По его словам, путин просчитался со своими первоначальными планами вторжения, не сумев захватить Киев молниеносным ударом, и снова не прав: «Он настаивает на том, что Украина — не настоящая страна, а настоящие страны дают отпор».

Также глава ЦРУ заявил, что Путин «вероятно, слишком здоров» , опровергая слухи о серьезном заболевании российского президента, например раке.

– Насколько мы можем судить, он, вероятно, слишком здоров… это неофициальное суждение разведки, – добавил Бернс.

По последним оценкам американской разведки о потерях РФ в результате вторжения, Бернс сказал, что оно составляет около 15 тысяч российских захватчиков убитых и примерно втрое больше раненых.

При этом он сказал, что украинские потери также были высокими – «вероятно, немного меньше», чем российские цифры.

Кроме того, по его словам, риск вторжения китайских войск на Тайвань в этом десятилетии возрастет.

Он сказал, что решительность главы КНР Си Цзиньпина установить контроль над территорией не следует недооценивать.

Ожидается, что президент Джо Байден поговорит со своим китайским коллегой в ближайшие дни в момент нарастания напряженности между этими странами, особенно по поводу судьбы Тайваня.