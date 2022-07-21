Премьер-министр Италии вновь подал в отставку, президент принял ее

Премьер-министр Италии Марио Драги во второй раз подал в отставку с поста главы правительства.

Об этом сообщает «Европейская правда».

Утром 21 июля Драг сделал короткое заявление для членов Палаты депутатов, верхней палаты парламента Италии с просьбой прервать заседание.

«На фоне вчерашних событий в Сенате, прошу прервать заседание, я намерен отправиться в Квиринальский дворец и сообщить о своих решениях», - сказал Драги.

После этого он отправился на встречу с президентом Серджио Маттареллой, которая длилась около получаса.

В офисе главы государства заявили, что Маттарелла принял в известность решение Драги. Правительство остается у власти для решения текущих вопросов.

Известно, что 14 июля Драги подал в отставку после того, как популистская партия «Движение 5 звезд» отказалась участвовать в правительственной коалиции. Однако в тот раз Президент Италии отказался принимать ее.