Совет ЕС утвердил седьмой пакет антироссийских санкций – в нем прописан запрет на экспорт золота из россии

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что Совет Евросоюза утвердил седьмой пакет антироссийских санкций.

Об этом она сообщила на своей странице в Twitter.

«Государства-члены согласились с нашими усиленными, продленными санкциями ЕС против кремля. Я приветствую это. Это посылает мощный сигнал москве: мы будем держать высокое давление столько, сколько нужно», - написала она.