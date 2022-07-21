Совет ЕС утвердил седьмой пакет антироссийских санкций – в нем прописан запрет на экспорт золота из россии

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что Совет Евросоюза утвердил седьмой пакет антироссийских санкций.
Об этом она сообщила на своей странице в Twitter.
«Государства-члены согласились с нашими усиленными, продленными санкциями ЕС против кремля. Я приветствую это. Это посылает мощный сигнал москве: мы будем держать высокое давление столько, сколько нужно», - написала она.
Новый пакет предусматривает запрет на импорт российского золота, а также расширение списка товаров и технологий двойного назначения, запрещенных к экспорту в рф. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель уточнил, что в новом пакете также предусмотрено расширение санкций против физических и юридических лиц, близких к Кремлю и президенту россии владимиру путину.