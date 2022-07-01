В военкомате в Одесской области брали по 12 тысяч долларов за уклонение от призыва - среди организаторов россиянин

В одном из военкоматов Одесской области работники за взятку в 12 тысяч долларов освобождали призывников от прохождения службы и обещали переправить за границу с фиктивными документами.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований в Telegram.

Установлено, что организовал незаконный бизнес гражданин россии.

Один из участников группы подыскивал мужчин, которым предлагал избежать мобилизации за 12 тысяч долларов США. За эти деньги ему делали справку от военно-врачебной комиссии о непригодности к прохождению военной службы и дальнейшему снятию с военного учета. Этот документ позволял беспрепятственно пересечь границу.

Продолжаются следственные действия, решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении.

В рамках расследования уголовного производства по получению неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины) проверяется информация о причастности к нелегальной схеме сотрудников военкомата.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 10 лет.