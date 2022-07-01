Украина не пойдет на ослабление безопасности в Черном море, - Подоляк о вывозе зерна

Достижение договоренности о вывозе украинского зерна не означает ослабления режима безопасности в Черном море.

Об этом сказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, сообщает «Интерфакс-Украина».

- Гарантии, которые может дать РФ, не считаются действительными и мы на них не обращаем внимания. Есть гарантии – Турция и ООН, и мы с ними работаем. Никто не пойдет на ослабление режима безопасности в Черноморской акватории, - сказал он.

По словам Подоляка, занимаются переговорным процессом военные, в том числе разведчики, прекрасно понимающие, что происходит, и любая попытка России использовать возможность, чтобы нанести вред Украине, остановит продвижение по этому кейсу.

По его мнению, россия хочет извлечь выгоду – либо ослабление санкций, либо возможность «поспекулировать» в Черноморской акватории, либо сказать государствам Азии и Африки, что только ее добрая воля позволяет получить какое-то количество зерна.

Подоляк отметил, что в ближайшее время может быть подписан регламентный документ не с позиции войны или мира, который будет прописывать процедуру вывоза зерна.