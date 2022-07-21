Зеленский опроверг фейк, что его «доставили в реанимацию», и потроллил путина

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на информационный вброс российских хакеров, которые сегодня сообщили, что он якобы в реанимации.

Об этом Зеленский сообщил в соцсетях.

– Я нахожусь в кабинете. Так крепко как сейчас, я еще никогда не чувствовал себя. И плохая новость для всех, кто запускает такие фейки: я не один, нас таких 40 миллионов. И при всем уважении к престарелым: 44 – это не 70, - сказал Зеленский.

Напомним, что Зеленскому 44 года, а президенту России Владимиру Путину исполнится 70 лет. Считается, что у Путина есть серьезные заболевания.

Сегодня в эфире украинских радиостанций появилось сообщение о том, что Владимир Зеленский якобы находится в реанимации, а его полномочия перешли к спикеру парламента Руслану Стефанчуку.