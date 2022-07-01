В разведке считают, что Украина должна остановить российское наступление до осени

Осенне-зимний период сложен для ведения боевых действий. Украина должна успеть остановить наступательный порыв и темп россии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова представителя Главного управления разведки Минобороны Вадима Скибицкого.

– Если говорить насколько критическая ситуация, мы должны говорить о том, что хотим не хотим, но идет осенне-зимний период. Как правило, он очень сложен для ведения боевых действий. Поэтому на сегодняшний день будут критические вопросы. Во-первых, необходимо остановить наступательный порыв, наступательный темп россии, соответственно другие операции планируются по тому же непосредственному приказу Верховного главнокомандующего о проведении операций, - заявил Скибицкий.

По словам представителя разведки, союзники Украины понимают это и поставляют военную технику, которая помогает нашим бойцам добиваться успехов на фронте. Те же HIMARS и артиллерия 155 калибра уже позволили уничтожить большое количество пунктов управления и заставили врага отвести свои склады от линии фронта.