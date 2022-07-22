В Италии после отставки премьера Драги распустили парламент и назначили перевыборы

Президент Италии Серджо Матарелла подписал указ о роспуске парламента, означающий проведение досрочных выборов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Rai.

Свое решение Матарелла принял после консультаций со спикерами обеих палат итальянского парламента в соответствии со статьей 88 Конституции.

Таким образом, в Италии должны пройти досрочные выборы. Итальянские СМИ называют наиболее вероятной датой их проведения 25 сентября. Перед тем Матарелла со второго раза принял отставку премьера Марио Драги.

Напомним, коалиционное правительство Драги оказалось на грани распада после того, как партия «Движение 5 звезд» отказалась голосовать за важный указ о финансовой помощи тысячам семей и компаний. Правые партии выступали за роспуск правительства и проведение досрочных выборов, где рассчитывают улучшить свой результат.