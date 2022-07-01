СМИ сообщили, что Зеленский лишил гражданства Коломойского – это косвенно подтвердили в Офисе Президента

Президент Украины Владимир Зеленский издал и засекретил указ №502/2022 о лишении гражданства десяти человек, включая депутатов Игоря Васильковского («Слуга народа»), Вадима Рабиновича (запрещенная ОПЗЖ), председателя терробороны Днепропетровщины Геннадия Корбана и олигарха Игоря Коломойского.

Об этом сообщает «Зеркало недели».

Скриншот документа опубликовал член Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Сергей Власенко. Указ №502/2022 от 18 июля находится в разделе секретных, поскольку в Офисе Президента есть практика не публиковать указы по амнистии и гражданству, поясняет источник. Факт издания и подписания указа Зеленским косвенно подтвердил советник председателя ОП Сергей Лещенко.

«С высокой долей вероятности, копия указа о лишении гражданства Украины была передана народному депутату Сергею Власенко в Центризбиркоме, куда копия указа была передана для исполнения относительно лишения депутатских полномочий Рабиновича и Васильковского», - написал Лещенко в Telegram.

Согласно тексту указа, гражданства лишат:

Анаса Аль-Салямата; Игоря Васильковского; Елену Еремину; Ларису Кол; Игоря Коломойского; Геннадия Корбана; Вячеслава Лима; Вадима Рабиновича; Галину Роговенко; Сеймура Худуева.

Причина лишения гражданства в указе не упоминается, однако основанием могло стать представление СБУ о наличии у фигурантов списка гражданства других стран.