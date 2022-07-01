Российские политики, бизнесмены, актеры и родственники олигархов: Стало известно, кто попал в новый санкционный список ЕС

Европейский союз ввел санкции против 57 физических и юридических лиц в рамках седьмого пакета санкций, утвержденного в четверг.

Список опубликован в Официальном журнале ЕС, пишет «Европейская правда».

Под санкции попали мэр Москвы Сергей Собянин, а также актеры Сергей Безруков и Владимир Машков.

В санкционном списке ЕС фигурируют сын главы «Ростеха» Сергя Чемезова Станислав, вице-премьер Андрей Белоусов, лидер байкерского клуба «Ночные волки» Александр Залдостанов, постпред президента РФ в Северо-кавказском федеральном округе Юрий Чайка.

Также в списке губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, кемеровский депутат Роман Говор (сын Александра Говора, купившего бизнес «Макдоналдс» в России), депутат Госдумы Адам Делимханов.

Санкции коснулись и сотрудников силовых служб. В частности, это первый заместитель директора ФСБ России Сергей Королев, первый заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ – главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ Виктор Стригунов.

Под санкции попали гендиректор Уральской горно-металлургической компании Андрей Козицын, детский омбудсмен Мария Львова-Белова, первый замглавы правительства РФ Андрей Белоусов. Кроме того, ограничительные меры ввели в отношении некоторых родственников подсанкционных бизнесменов, в том числе олигарха Олега Дерипаски.

Среди организаций, помимо «Сбербанка», против которого расширили санкции, под санкциями оказались группа компаний ФОРСС, работающая на судостроительных рынках, предприятие ракетно-космической отрасли АО Научно-производственное объединение «Квант», компания Авлита, работающая в портах.

Также в списки санкций попали Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение, организация, занимающаяся популяризацией русского языка и культуры, Фонд «Русский мир», Фонд поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова, мотоклуб «Ночные волки».

К физическим лицам и юрлицам, попавшим в санкционные списки, применяют запрет на поездки и замораживание активов.