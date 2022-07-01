В Украину не пустили соратника Коломойского Корбана, которого лишили гражданства

В Украину не пустили днепровского бизнесмена Геннадия Корбана, которого лишили украинского гражданства.

Об этом сообщает «Страна».

Напомним, что Корбан в 2014-2015 годах был заместителем главы Днепропетровской ОГА, когда той руководил олигарх Игорь Коломойский.

Сейчас Корбан возглавляет штаб территориальной обороны Днепра и является соратником мэра Днепра Бориса Филатова. Отметим, что этот штаб, вероятно, не входит в вертикаль военных администраций или ВСУ (тероборона), а является инициативой местных властей.

Пограничники заявили Корбану, что его гражданство прекращено. Ранее сообщалось, что Президент Украины Владимир Зеленский лишил гражданства Геннадия Корбана и Игоря Коломойского. Основанием могло стать наличие у них гражданства других стран.

«Бабель» пишет, что у Корбана на границе забрали украинский паспорт. Корбан подтвердил, что паспорт изъяли с объяснением, что его лишили гражданства. На вопрос, что он будет делать дальше, Корбан не ответил.

Как сообщает «Украинская правда», ранее Корбан выехал из Украины на основании отцовства несовершеннолетних детей.