«Обвинять Украину в нацизме – это полная чушь», - посол Израиля

Чрезвычайный и полномочный посол Израиля в Украине Михаэль Бродский назвал «чушью» обвинение украинского государства в нацизме.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

- Я считаю, что это полная чушь – обвинять Украину в нацизме. Наверное, как в любой другой стране, в Украине есть националисты, антисемиты – они есть в россии, Франции, США и в этом смысле Украина ничем не отличается от других стран, - сказал он.

При этом он отметил, что «в свое время я и мои предшественники на должности посла говорили о своем несогласии с некоторыми тенденциями в украинском обществе. Это касалось определенных исторических личностей».