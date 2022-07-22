Молдова не разрешила российским оккупантам провести ротацию военных в Приднестровье

Министерство иностранных дел Молдовы подтвердило, что не разрешило въезд на территорию страны российским военным так называемой оперативной группы, базирующейся в Приднестровье.

Об этом пишет «Европейская правда» со ссылкой на представителя МИД Молдовы Даниэля Воде.

На территорию Молдовы не были «допущены офицеры так называемой оперативной группировки российских войск – незаконного формирования на территории страны, нарушающего статус нейтралитета».

- В этом контексте министерство иностранных дел и по вопросам европейской интеграции повторяет позицию властей Молдовы относительно необходимости безоговорочного возобновления процесса вывода российских войск и складов боеприпасов из нашей страны, - добавил представитель ведомства.

До этого российский МИД выразил обеспокоенность случаями задержания российских офицеров, которые «направлялись в Приднестровье для укомплектования на ротационной основе российского контингента».