рф отдельно от Украины подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна через Черное море

россия, Турция и ООН также подписали документ, который позволит разблокировать поставки украинского зерна по Черному морю.
Об этом сообщает телеканал «Дом».
Ранее аналогичное соглашение подписали Украина, Турция и ООН. Общий документ Киев и москва не подписывали.
Детали «зерновой сделки» от ООН:
- разминирование портов проводиться не будет, для прохода судов используют безопасные фарватеры;
- в состав координационного центра, который будет наблюдать за выходом судов из Украины, войдут представители Украины, россии, Турции и ООН;
- полноценное движение судов может начаться через пару недель.