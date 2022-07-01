рф отдельно от Украины подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна через Черное море

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22.07.2022 17:36

россия, Турция и ООН также подписали документ, который позволит разблокировать поставки украинского зерна по Черному морю.

Об этом сообщает телеканал «Дом».

Ранее аналогичное соглашение подписали Украина, Турция и ООН. Общий документ Киев и москва не подписывали.

Детали «зерновой сделки» от ООН:

- разминирование портов проводиться не будет, для прохода судов используют безопасные фарватеры;

- в состав координационного центра, который будет наблюдать за выходом судов из Украины, войдут представители Украины, россии, Турции и ООН;

- полноценное движение судов может начаться через пару недель.

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