рф отдельно от Украины подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна через Черное море

россия, Турция и ООН также подписали документ, который позволит разблокировать поставки украинского зерна по Черному морю.

Об этом сообщает телеканал «Дом».

Ранее аналогичное соглашение подписали Украина, Турция и ООН. Общий документ Киев и москва не подписывали.

Детали «зерновой сделки» от ООН: