Израиль нанес удар по сирийско-иранскому заводу, где изготовляли беспилотники

Армия обороны Израиля ранним утром 22 июля нанесла ракетный удар и разрушила иранское предприятие по сбору БПЛА в пригородах Дамаска.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на мониторинговую группу The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

В результате израильского авиаудара были убиты не менее восьми человек, в частности два представителя ливанской шиитской исламистской организации «Хезболла» и трое сирийских военных.

По данным SOHR, иностранцы и члены «Хезболлы» были убиты в результате ракетного удара в районе Ас-Сайда-Зайнаб на заводе, на котором по иранским технологиям собирались беспилотные летательные аппараты. Объект полностью разрушен. Сирийские военные были убиты при атаке на батарею ПВО, расположенную по периметру авиабазы Аль-Маза.

Ранее командующий сухопутными войсками Ирана Киомарс Хейдари заявил, что армия Ирана смогла разработать самые совершенные БПЛА, которые используются для дальней и трансграничной разведки и боевых операций. Их и другое оружие Иран мог бы экспортировать в «дружественные страны». Напомним, Иран планирует поставить россии дроны. Они по характеристикам напоминают израильские и американские дроны Hermes 450 и MQ-1 Predator.