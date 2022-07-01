Корбан просит Зеленского «решить недоразумение», из-за которого его лишили гражданства и не пускают в Украину

Днепровский бизнесмен Геннадий Корбан через соцсети обратился к Президенту Украины Владимиру Зеленскому и просит его «решить недоразумение», из-за которого Корбана не пускают в Украину.

Об этом Корбан написал в Facebook.

Ранее сообщалось, что Президент Украины Владимир Зеленский лишил гражданства Геннадия Корбана и Игоря Коломойского. Основанием могло стать наличие у них гражданства других стран. 22 июля Корбана не пустили в Украину и забрали у него украинские паспорта. Отметим, что Корбан возглавляет штаб территориальной обороны Днепра.

«В данный момент я нахожусь на въезде в Украину, пункт перехода границы Смильниця. Мне до сих пор кажется, что это какое-то недоразумение или розыгрыш. У меня изъяли паспорт гражданина Украины, выдали акт. Домой в Украину меня не пускают. В Днепр, где живут мои больные родители, в город и страну, которую я люблю и защищаю с 2014 года и руковожу Штабом Территориальной обороны с 24 февраля 2022 года».