В Европоле перестали винить Украину в контрабанде оружия

Европол заявил, что тесно сотрудничает с украинскими чиновниками, чтобы снизить угрозу незаконного обращения оружия в Европейский Союз. Европол отметил полное доверие к Украине, ведь она внедряет новые меры по мониторингу и отслеживанию огнестрельного оружия.

Об этом сообщает «Бабель».

«О войне в Украине Европол предупредил, что распространение огнестрельного оружия и взрывчатых веществ в Украине может привести к увеличению незаконного оборота огнестрельного оружия и боеприпасов в ЕС через установленные маршруты контрабанды или онлайн-платформы. Эта угроза может даже возрасти по окончании конфликта», - заявили в организации.

Европол подчеркнул, что Украина продолжает следовать указаниям и сотрудничать по делам, представляющим интерес для внутренней безопасности ЕС.

Ранее официальный представитель Европола Ян Оп Ген Оорт в комментарии немецким журналистам заявил, что Европол фиксирует признаки контрабанды оружия из Украины. По словам представителя Европола, зафиксированы случаи, когда люди уезжали из Украины с огнестрельным оружием. Также есть опасения, что оружие и боеприпасы хранятся вдоль границы для дальнейшей контрабанды в ЕС.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина ожидает предметного разговора с представителями Европола.