Это очередная демонстрация, что Украина способна выстоять в войне, - Президент Зеленский об экспорте зерна

При экспорте зерна в территориальных водах Украины все будет контролироваться нашим государством.

Об этом заявил в своем видеообращении Президент Украины Владимир Зеленский.

Он предполагает, что россия может прибегнуть к провокациям, но ответственность за процесс лежит на ООН и международных партнерах Украины.

- Сегодня наше государство и весь цивилизованный мир достигли важной договоренности – есть соглашение, позволяющее разблокировать украинские порты и восстановить украинский аграрный экспорт. С первого дня полномасштабного вторжения россия делала все, чтобы не просто закрыть для Украины доступ к морю, а уничтожить сам потенциал нашего экспорта – портовую инфраструктуру, железную дорогу, склады и элеваторы. Мы этого не разрешили.

– И сейчас не только можем возобновить работу наших портов на Черном море, но и сохраняем для них нужную защиту. Это отработано с нашими военными и разведкой. Военные заверили меня в 100%-м контроле подходов к нашим портам, - говорит Зеленский.

По его словам, около 20 миллионов тонн урожая прошлогодних зерновых пойдут на экспорт.