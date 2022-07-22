Это очередная демонстрация, что Украина способна выстоять в войне, - Президент Зеленский об экспорте зерна

При экспорте зерна в территориальных водах Украины все будет контролироваться нашим государством.
Об этом заявил в своем видеообращении Президент Украины Владимир Зеленский.
Он предполагает, что россия может прибегнуть к провокациям, но ответственность за процесс лежит на ООН и международных партнерах Украины.
- Сегодня наше государство и весь цивилизованный мир достигли важной договоренности – есть соглашение, позволяющее разблокировать украинские порты и восстановить украинский аграрный экспорт. С первого дня полномасштабного вторжения россия делала все, чтобы не просто закрыть для Украины доступ к морю, а уничтожить сам потенциал нашего экспорта – портовую инфраструктуру, железную дорогу, склады и элеваторы. Мы этого не разрешили.
– И сейчас не только можем возобновить работу наших портов на Черном море, но и сохраняем для них нужную защиту. Это отработано с нашими военными и разведкой. Военные заверили меня в 100%-м контроле подходов к нашим портам, - говорит Зеленский.
По его словам, около 20 миллионов тонн урожая прошлогодних зерновых пойдут на экспорт.
- Урожай этого года – а его уже собирают – также можно будет реализовать. Это доходы фермеров, всего аграрного сектора и государственного бюджета. Это рабочие места. У нас сейчас уже есть зерна примерно на 10 миллиардов долларов. Есть шанс снизить остроту продовольственного кризиса, который спровоцировала россия. Есть шанс не допустить глобальной катастрофы – голода, который мог привести к политическому хаосу во многих странах мира, в частности, в странах, которые нам помогают. И это очередная демонстрация того, что Украина способна выстоять в этой войне, - считает Президент.