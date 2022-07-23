Литва возобновила железнодорожный транзит грузов в Калининград

Литовская железная дорога (LTG Cargo) возобновила с 22 июля транзит в Калининградскую область рф товаров, внесенных в санкционный список Европейского Союза.

Об этом заявил представитель железной дороги Мантас Дубаускас, пишет DW.

«Мы получили разъяснение. Европейская комиссия предоставила их 20 июля: транзит санкционных товаров по железной дороге разрешается, тогда как автомобильные перевозки остаются под запретом», - сообщил он.

Напомним, после того, как 10 июля вступил в силу запрет на транзит новых видов российских товаров в Калининград, Литва за первые сутки не пропустила 34 грузовика.

С воскресенья после окончания переходного периода пятого пакета санкций ЕС против России через Литву запрещается перевозить цемент, спирт, дерево, стекло, алюминий, изделия из бумаги, гипс и другие товары российского происхождения. Ранее Литва ограничила транзит стали и черных металлов в Калининградскую область из санкций ЕС.

Однако, 13 июля Европейская комиссия смягчила санкции против России и разрешила перевозку некоторых товаров в Калининград железнодорожным транспортом.

Позже Литва согласилась выполнять принципы ЕК по транзиту в Калининград.