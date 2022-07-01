Пентагон рассматривает передачу Украине истребителей, но «для будущих нужд»

Министерство обороны США рассматривает передачу Украине истребителей для будущих нужд Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщил на закрытом брифинге высокопоставленный чиновник Пентагона, передает журналист Foreign Policy Джек Детч.

Представитель Пентагона заявил, что США не ищут истребителей для «немедленных боевых действий в Украине».

В то же время чиновник отметил, что рассматривается возможность предоставления Украине авиации для «будущих нужд вооруженных сил».

Напомним, ранее в Сенате США призвали Пентагон рассмотреть вопрос о включении в будущие пакеты военной помощи Украине передовых истребителей.