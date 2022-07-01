В ЕС осудили россию за расширение перечня «недружественных стран»

Европейский союз осудил решение российской федерации расширить список «недружественных стран».

Об этом сообщила пресс-служба Европейского Совета.

«Европейский Союз выражает сожаление по поводу решения российского правительства от 20 июля 2022 года добавить пять стран-членов ЕС – Грецию, Данию, Хорватию, Словакию и Словению – в список стран, в отношении которых применяются «ответные действия зарубежных государств»». ЕС считает обвинения в недружественном поведении безосновательными и неприемлемыми, и призывает россию отменить все подобные перечни», – указывается в документе.

Как отмечает Высокий представитель ЕС, такое решение является еще одним шагом россии на продолжение эскалации в отношениях с Европейским Союзом и его членами. Решение создать перечень так называемых «недружественных» государств несовместимо с Венской конвенцией о дипломатических отношениях с 1961 года.

ЕС призвал РФ пересмотреть свое решение и полностью уважать эту конвенцию.

«Страны ЕС продолжают призывать россию немедленно остановить свою агрессию против Украины и другие нарушения международного права, включая нарушение собственных международных обязанностей и обязательств», – отмечается в декларации.

Ранее сообщалось, что Россия расширила список «недружественных стран», добавив туда Грецию, Данию, Словению, Хорватию и Словакию.