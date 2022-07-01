Буданов считает, что в Иран мог летать двойник путина

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что в Иран вместо президента рф владимира путина мог летать его двойник. На это может указывать странное поведение человека, который выходил из самолета президента россии.

Об этом Кирилл Буданов сообщил в эфире совместного телемарафона.

— Я прямо не отвечу на этот вопрос (о состоянии путина), только намекну. Посмотрите, пожалуйста, момент выхода условного путина из самолета. путин ли это вообще? — прокомментировал Буданов.

Добавим, что на опубликованном видео выхода путина из самолета он едва удержал равновесие и чуть не упал. Также довольно странно выглядело положение рук во время ходьбы: правую прижал к туловищу, а левой очень активно размахивал.