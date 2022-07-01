В украинском МИД назвали ракетный удар по одесскому порту «плевком Путина в лицо Гутеррешу и Эрдогану»

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко прокомментировал ракетный удар по Одесскому морскому торговому порту и назвал его плевком владимира путина в лицо Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу и Президенту Турции Реджепу Эрдогану.

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Facebook.

«Меньше 24 часов понадобилось Российской Федерации, чтобы ракетным ударом по территории порта города Одесса поставить под вопрос договоренности и обещания, данные ею ООН и Турции в подписанном вчера в Стамбуле документе. Российская ракета - это плевок Владимира Путина в лицо Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу и Президенту Турции Реджепу Эрдогану, которые приложили огромные усилия для достижения соглашения, и которым Украина благодарна», - говорится в сообщении.

Николенко акцентировал внимание на том, что Украина подчеркивает необходимость неукоснительного выполнения договоренностей по возобновлению безопасного экспорта украинских сельскохозяйственных товаров Черным морем из трех портов: Одессы, Черноморска и Южного.

«Призываем ООН и Турцию обеспечить соблюдение Россией своих обязательств в рамках безопасного функционирования зернового коридора. В случае невыполнения достигнутых договоренностей Россия будет нести полную ответственность за углубление глобального продовольственного кризиса», - резюмировал он.

Как известно, 23 июля Украина подписала договор с Турцией и ООН об экспорте зерна и разблокировании украинских портов для этого.