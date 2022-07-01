Оккупанты не отказались от идеи првоедения референдума на Херсонщине, но испытывают большие проблемы в его подготовке

Замглавы Херсонского облсовета Юрий Соболевский сообщил, что оккупанты не отказались от идеи проведения референдума на оккупированной терртории области, но испытывают большие проблемы во время его подготовки из-за отказа местных жителей принимать в этом участие.

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Facebook.

«Друзья, орки не отказались от планов проведения референдума на Херсонщине, хотя благодаря тому, что население нашей области категорически отказывается учавствовать в процессах его организации, испытывают очень большие проблемы с формированием избирательных комиссий. Вместе с тем, они активно работают в этом направлении», - пишет Соболевский.

По его словам, оккупанты периодически проводят обзвон с проведением так называемого опроса общественного мнения, через глав ОСББ и раздачу «соцпомощи» собираются списки жильцов с контактами, которые после обработки станут основой избирательных списков.