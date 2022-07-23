Генсек ООН осудил россию за ракетный удар по порту Одессы

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш осудил ракетный удар по порту Одессы, который россия нанесла утром 23 июля.
Об этом сообщает пресс-служба ООН.
Он заявил, что вчера в Стамбуле все стороны взяли на себя обязательства на мировой арене по обеспечению безопасного движения украинского зерна.
«Эти продукты крайне необходимы для решения глобального продовольственного кризиса и облегчения страданий миллионов людей, нуждающихся в помощи, по всему миру. Полное их выполнение российской федерацией, Украиной и Турцией является обязательным», - говорится в заявлении.
Как известно, 22 июля Украина подписала договор с Турцией и ООН об экспорте зерна и разблокировании украинских портов для этого. А 23 июля россия выпустила шесть ракет по Одессе, некоторые из них сбило ПВО, а несколько прилетели по порту. В украинском МИД назвали ракетный удар по одесскому порту «плевком Путина в лицо Гутеррешу и Эрдогану».