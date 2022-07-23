Генсек ООН осудил россию за ракетный удар по порту Одессы

Он заявил, что вчера в Стамбуле все стороны взяли на себя обязательства на мировой арене по обеспечению безопасного движения украинского зерна.

«Эти продукты крайне необходимы для решения глобального продовольственного кризиса и облегчения страданий миллионов людей, нуждающихся в помощи, по всему миру. Полное их выполнение российской федерацией, Украиной и Турцией является обязательным», - говорится в заявлении.