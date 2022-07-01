«Я абсолютно убежден, что вы победите»: Джонсон посетил украинских военных, проходящих подготовку в Великобритании

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посетил украинских военных на учениях в Северном Йоркшире и потренировался вместе с ними.

Видео опубликовано на YouTube-канале «Даунинг-стрит», передает Liga.net.

Джонсон рассказал, что посетил около 400 украинских военных, а в ближайшие четыре месяца Британия подготовит в общей сложности около 10 тысяч бойцов.

– Я хочу, чтобы вы знали, британский народ поддерживает украинский народ и вас в вашей борьбе. И я абсолютно уверен, что вы можете победить и что вы победите. Благодарю вас. Спасибо, слава Украине, – поздравил военных Джонсон и услышал в ответ многоголосое «Героям слава».

На кадрах снята тренировка украинских военных. Джонсон ходит вместе с ними, в какой-то момент бросает гранату, сидит за пулеметом и целится из противотанкового ракетного комплекса.

Он, считая подготовку военных важным вкладом Британии, напомнил, что Лондон также поставил Украине 6900 ПТРК, 120 бронемашин и многое другое, а также отметил, что Британия вместе с США и Германией согласились поставлять Украине РСЗО, которые «уже начинают делать разницу».