Трасс заявила, что с каждым российским ударом Британия будет увеличивать помощь Украине

Чем больше ракет россии отправит по территории Украины, тем больше помощи Великобритания поставит.

Об этом идет речь в заявлении министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс во время Второго международного саммит первых леди и джентльменов.

«Мы знаем, что украинцы борются не только за их будущее, а за демократию, будущее и суверенитет как таковой. Именно потому победа Украины важна для всех нас. С каждой ракетой, которая попадает в украинские города, с каждым мужчиной, женщиной и ребенком, которые испытывают страдания, мы будем предоставлять больше», - сказала она.

По словам Трасс, победа в этой войне должна быть за Украиной.