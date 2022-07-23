«Сейчас удается сбивать часть ракет. Цель – сбивать каждую», – Зеленский заявил, что Украина делает все возможное, чтобы получить современные системы ПВО

Президент Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении прокомментировал ракетный удар россии по Одессе, рассказал о переговорах с делегацией конгрессменов США и разговоре с президентом Казахстана Токаевым.

Видео опубликовано в его Telegram-аккаунте.

- Сегодняшний российский ракетный удар по Одессе, по морскому порту – циничный, просчитанный – оказался ударом также по политическим позициям самой России. Если кто-то в мире раньше мог говорить, что нужен какой-то диалог с ней, какие-то договоренности о прекращении огня без деоккупации нашей территории, то сегодняшние российские «Калибры» уничтожили саму возможность для таких заявлений. И мы видим абсолютное единодушие мировой реакции на этот русский удар. Оккупантам уже никого не обмануть, - заявил Глава государства.

Также, по словам Зеленского, Украина достигла за эти почти 5 месяцев войны столь масштабной и разноплановой дипломатической поддержки для Украины, что россия не сможет этому ничего противопоставить.

В разговоре с президентом Казахстана Токаевым Зеленский поблагодарил его за принципиальную поддержку Украины и международного права. Лидеры стран обсудили конкретные проекты в сфере энергетики, экономики, цифровизации, которые могут усилить наши государства и общества.