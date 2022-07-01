Уничтожил все его наследие: Российский журналист рассказал, как Горбачев отреагировал на развязанную путиным войну в Украине

Последний лидер Советского Союза Михаил Горбачев считает, что российский диктатор владимир путин уничтожил все его наследие, развязав войну против Украины. Он разочарован и полностью осознает, что происходит.

О реакции Горбачева на войну в Украине рассказал его близкий друг, российский журналист Алексей Венедиктов в интервью Forbes Russia.

- Я могу вам сказать, что он разочарован, конечно, он понимает. Это было дело его жизни. Свободы - это дело Горбачева, – заявил журналист.

Агрессивная и диктаторская политика Путина полностью уничтожила «наследие Горбачева». Венедиктов заметил, что реакция советского лидера вполне прогнозируема.

Как отметил журналист, когда Горбачев возглавлял СССР в 1985-1991 годах, в Европе насчитывалось четыре тысячи военных из подразделений Сил быстрого реагирования НАТО.

- Теперь НАТО объявило, что до конца следующего года здесь будет 300 тысяч человек, - сказал он.

Венедиктов добавил, что растет уровень угрозы между Востоком и Западом.