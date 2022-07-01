США осудили ракетный удар россии по Одесскому морпорту

Глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что США решительно осуждают ракетные удары российской армии по порту в Одессе.

Об этом он написал в Twitter.

«Соединенные Штаты решительно осуждают сегодняшнее нападение России на Одесский порт. Это подрывает усилия по обеспечению продовольствием голодающих и доверие к обязательствам России по заключенной вчера сделке, разрешающей украинский экспорт», — заявил Блинкен.

Как известно, 23 июля, на следующий день после подписания соглашения об экспорте украинского зерна, россия атаковала Одесский морской порт ракетами «Калибр». Две из них попали в объекты инфраструктуры, еще две сбили силы ПВО.

В МИД Украины назвали обстрел россией порта в Одессе «плевком Путина в лицо Гутерришу и Эрдогану».

Российская сторона же утверждает, что не имеет никакого отношения к ракетному удару по Одесскому порту и «подробно изучает этот вопрос».