В россии все же подтвердили, что ударили ракетами по Одесскому морскому порту

В россии подтвердили удар по Одесскому порту, заявив, что ракеты «Калибр» якобы уничтожили объект военной инфраструктуры одесского порта.

Соответствующий пост в Telegram написала представительница МИД России Мария Захарова.

«Ракеты «Калибр» уничтожили объект военной инфраструктуры одесского порта, высокоточным ударом отправив украинский военный катер по любимому киевскому режиму адресу«, - написала Захарова.

Как известно, ранее российская сторона в разговоре с представителями Минобороны Турции утверждала, что Россия не имеет никакого отношения к ракетному удару по Одесскому порту и «подробно изучает этот вопрос».