Режим путина стал слабеть, а в москве уже стали готовиться к борьбе за власть, - профессор Йельского университета

Режим владимира путина начал «слабеть», а в москве началась подготовка к борьбе за власть.

Так считает уверен профессор истории Йельского университета Тимоти Снайдер, передает Newsweek.

В частности, американский историк отметил некоторые признаки того, что российский автократ «теряет контроль». Среди них - заявления некоторых чиновников россии, таких как дмитрий медведев, о последствиях, якобы ожидающих Украину и Запад.

Медведев – верный союзник путина, когда-то ненадолго заменивший его на посту президента. Недавно он заявил, что западный ответ на российское вторжение в Украину может привести к тому, что украинское государство «потеряет остатки суверенитета и исчезнет с карты мира».

«Обычно освещение в новостях таких высказываний сосредоточено на содержании. Очень легко поддаться российской пропаганде страха. Но реальная история состоит в том, что люди рядом с путиным теперь чувствуют, что им можно делать подобные заявления. До войны такого было меньше», – заметил Снайдер.

Он добавил, что такая «пропаганда обреченности» демонстрирует лояльность к путину, но в то же время свидетельствует о подготовке «к битве за власть после падения» российского автократа.

«Если россия терпит поражение в войне, люди, которые сейчас говорят радикальные вещи, тем самым защитят себя. Со своей стороны я склонен рассматривать жесткие высказывания как доказательство того, что влиятельные россияне думают, что россия проиграет», - считает Снайдер.

«Не думаю, что медведев, которого годами считали либеральной альтернативой путину, верит в антисемитский, антипольский, антизападный язык ненависти, который он публикует в Telegram. Он создает образ, который может быть полезен позже. Так же, как когда-то его образ технократа принес пользу», - добавил историк.

Кроме того, по мнению Снайдера, путина считают слабым, потому что его армия не может добиться поставленных целей в Украине. Некоторые критики и чиновники тоже раньше высказывали аналогичную оценку. В частности о том, что путин ничего не добился своей войной против Украины, говорил Госсекретарь Энтони Блинкен.

«Баланс, который держит путина у власти, а это подавление врагов, мягкая поддержка населения и профессионализм армии, подрывает реальность непредсказуемой и очень дорогой войны. Путин умело наводил туман, чтобы мы не смогли ничего понять. Но теперь, похоже, он сам потерялся в тумане войны», - считает Снайдер.

Напомним, глава ЦРУ Уильям Бернс заявил, что президент рф владимир путин ошибается, если считает, что сможет выиграть войну на истощение в Украине.