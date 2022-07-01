В Николаеве в ДТП погибла 64-летняя женщина, которая переходила дорогу – полиция разыскивает свидетелей

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24.07.2022 16:10

В пятницу, 23 июля, примерно в 11:00, в районе перекрестка проспекта Богоявленского с улицей Литовченко в городе Николаеве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Hyundai Elantra под управлением 32-летнего водителя и 64-летней пешехода, которая пересекала проезжую часть проспекта Богоявленского.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.

В результате ДТП женщина получила телесные повреждения, от которых скончалась в медицинском учреждении.

Следователи квалифицировали событие по ч. 2 ст. 286 УК Украины. Санкция статьи предусматривает до 8 лет тюрьмы с лишением права управлять ТС сроком до 3 лет или без такового.

«Отдел расследования преступлений в сфере транспорта Следственного управления просит граждан, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах ДТП или могут предоставить записи с видеорегистраторов, зафиксировавших указанную автоаварию, обратиться по телефонам 0 (63) 621 46 34, 102», - говорится в сообщении.

Фотофакт