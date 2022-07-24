В Польше заявили, что строят сильную армию, на которую не рискнет напасть рф

Польше нужна сильная армия, чтобы кремль отказался от нападения на нее, Россия атакует только тех, кого считает слабыми.

Такое мнение высказал министр обороны Польши Мариуш Блащак в интервью wpolityce.pl, сообщает Лига.net.

Отвечая на вопрос журналиста о перевооружении польской армии и о том, убережет ли он от российского вторжения, Блащак сказал, что Войско Польское должно быть настолько сильным, чтобы это само по себе отпугивало агрессора.

- кремлевские правители не будут нападать на сильных; они нападают на тех, кого считают слабыми, – сказал министр.

По его мнению, Польша может стать сильнейшей среди европейских стран НАТО и по артиллерии, и по бронетанковым войскам, и по сухопутным силам.

– Мы на передовой, у нас есть граница с россией, как на севере, так и, собственно, в военном отношении со стороны Беларуси, – подчеркнул Блащак.

Он также ответил на вопрос, что Польша сможет противопоставить точечным ракетным ударам России. Уже в этом году Польша получит ЗРК Patriot, заказанные еще в 2018 году, а затем установки, идентичные британской системе Sky Sabre, сказал министр. Он также напомнил, что у Польши есть собственные системы Thunderbolt, «хорошо зарекомендовавшие себя в Украине».