россия вновь расширила список «недружественных стран», добавив туда острова Гернси, Мэн и Багамы

Власти страны-агрессора россии во второй раз на этой неделе расширили список так называемых «недружественных стран». К списку добавили острова Гернси, Мэн и Багамы.

Об этом сообщает правительство рф в воскресенье, 24 июля.

Российская сторона объясняет, что острова Гернси и Мэн попали в список, поскольку поддержали санкции, введенные Великобританией.

Багамские же острова ввели запрет на финансовые операции с Банком россии, Минфином и рядом кредитных организаций россии.

«Согласно указу президента, россия, ее граждане и компании, регионы и муниципалитеты, имеющие валютные обязательства перед зарубежными кредиторами в «недружественных странах», смогут расплатиться по ним в рублях», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что россия расширила список «недружественных стран», добавив туда Грецию, Данию, Словению, Хорватию и Словакию. В ЕС осудили россию за такие действия.