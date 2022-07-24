Глава МИД Латвии призывает предоставить Украине больше систем HIMARS

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что нужно усилить военную поддержку Украины и предоставить больше РСЗО HIMARS.

Об этом сообщил глава МИД Латвии в Twitter.

«Пять месяцев с того времени, как россия напала на Украину, в то время как Украина продолжает бороться, мы должны продолжать поддерживать ее, вместо пустых разговоров нужно больше HIMARS и других современных систем вооружения, чтобы остановить войну», - отметил Эдгарс Ринкевичс.

Напомним, Трасс заявила, что с каждым российским ударом Британия будет увеличивать помощь Украине.